Festival du film de la rando histoires et crapahutes Place de la Chevalerie Lons-le-Saunier

Lons-le-Saunier

Festival du film de la rando histoires et crapahutes

Place de la Chevalerie Megarama Lons-le-Saunier Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18 19:00:00

fin : 2026-05-18 22:00:00

Date(s) :

2026-05-18

La Saison 3 du festival du film de rando HISTOIRES & CRAPAHUTES arrive au printemps 2026!

Elle sera de passage à LONS-LE-SAUNIER en mai !

Le festival est itinérant dans les salles de cinéma, en France, mais aussi en Suisse pour cette 3ème saison. Il présente des films ayant pour toile de fond la randonnée, mais qui parlent de bien d’autres sujets ! Pour cette nouvelle saison les films se déroulent au Népal, en France, et dans les Alpes !

Chaque séance présente 3 aventures humaines, 2h45 de sensations et d’émotions sur fond de paysages grandioses (dont 2h10 de projection). L’un des créateurs du festival est présent sur chaque date pour animer la soirée et échanger avec le public. .

Place de la Chevalerie Megarama Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Festival du film de la rando histoires et crapahutes

L’événement Festival du film de la rando histoires et crapahutes Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-04-18 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION