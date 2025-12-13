Soirée détente et voyage sensoriel Thermes Lédonia Lons-le-Saunier
Soirée détente et voyage sensoriel Thermes Lédonia Lons-le-Saunier vendredi 5 juin 2026.
Lons-le-Saunier
Soirée détente et voyage sensoriel
Thermes Lédonia Rue de Pavigny Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:00:00
fin : 2026-06-05 21:30:00
Date(s) :
2026-06-05
– Exercices de relaxation respiration étirements
– Collation (tisanes détox, boissons fraîches et fruits)
– Accès à l’espace aqua-détente (1h30) .
Thermes Lédonia Rue de Pavigny Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 38 18
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English : Soirée détente et voyage sensoriel
L’événement Soirée détente et voyage sensoriel Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-05-06 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION
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