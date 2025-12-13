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Soirée détente et voyage sensoriel Thermes Lédonia Lons-le-Saunier

Soirée détente et voyage sensoriel Thermes Lédonia Lons-le-Saunier vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Thermes Lédonia

Adresse : Rue de Pavigny

Ville : 39000 Lons-le-Saunier

Département : Jura

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 35 35 35 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Lons-le-Saunier

Soirée détente et voyage sensoriel

Thermes Lédonia Rue de Pavigny Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:00:00
fin : 2026-06-05 21:30:00

Date(s) :
2026-06-05

– Exercices de relaxation respiration étirements
– Collation (tisanes détox, boissons fraîches et fruits)
– Accès à l’espace aqua-détente (1h30)   .

Thermes Lédonia Rue de Pavigny Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 38 18 

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English : Soirée détente et voyage sensoriel

L’événement Soirée détente et voyage sensoriel Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-05-06 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION

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