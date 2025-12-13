Visite libre de l’exposition « Les châteaux du Jura… trop FORTS ! », Musée des Beaux-Arts, Lons-le-Saunier

Visite libre de l’exposition « Les châteaux du Jura… trop FORTS ! » Samedi 23 mai, 18h00 Musée des Beaux-Arts Jura

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Une exposition qui bouscule les clichés !

Le château médiéval ne se résume ni aux donjons assiégés ni aux ponts-levis des films de chevalerie.

En s’appuyant sur plus de mille ans d’histoire et les recherches les plus récentes, l’exposition invite le public à découvrir la véritable complexité de ces lieux de pouvoir, loin des idées reçues.

Des premiers sites de hauteur de l’Antiquité tardive aux forteresses médiévales, elle montre comment le Jura, territoire frontalier stratégique, s’est couvert de mottes castrales et de châteaux de pierre adaptés à un relief exigeant.

Dans un parcours clair et didactique, le visiteur comprend comment la seigneurie s’organise autour du château, structure l’économie locale et façonne la vie quotidienne de communautés entières, entre exercice de l’autorité, confort domestique, gestion de l’eau et divertissements aristocratiques.

Maquettes, jeux de construction, dispositifs de manipulation et vidéos font de cette exposition un véritable outil d’apprentissage, conçu pour tous les publics, et en particulier pour les familles et les scolaires.

Enfin, la dernière partie interroge le devenir de ces architectures aujourd’hui fragilisées, en soulignant le rôle décisif de l’archéologie et des associations locales dans leur étude, leur sauvegarde et leur valorisation.

Musée des Beaux-Arts Place Philibert de Chalon, 39000 Lons-le-Saunier, France Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33384476430 https://www.lonslesaunier.fr/les-musees/musee-des-beaux-arts Collections beaux-arts : sculptures du XIXe siècle autour de l’artiste Jean-Joseph Perraud ; peintures flamandes, italiennes et françaises avec des chefs-d’œuvre de Pieter Breughel le Jeune ou Gustave Courbet. Collections archéologiques : sites majeurs du Jura dont ceux palafittes classés Unesco de Chalain et Clairvaux. Sciences naturelles: paléontologie avec fossiles de plathéosaure, ressources du Jura (herbiers, minéraux) et spécimens de références (types) comme la tortue de Lect.

Une exposition qui bouscule les clichés !

© Exposition temporaire Les châteaux du Jura… trop FORTS !