Une œuvre, une histoire Place Philibert de Chalon Lons-le-Saunier

Lons-le-Saunier

Une œuvre, une histoire

Place Philibert de Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 15:30:00

fin : 2026-06-10 16:00:00

Date(s) :

2026-05-06 2026-06-10 2026-07-08 2026-08-05 2026-09-30

En 30 minutes, découvrez d’un œil nouveau une sélection de chefs-d’œuvre du musée ! .

Place Philibert de Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 64 30

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English : Une œuvre, une histoire

L’événement Une œuvre, une histoire Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-04-18 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)