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Une œuvre, une histoire Place Philibert de Chalon Lons-le-Saunier

Une œuvre, une histoire Place Philibert de Chalon Lons-le-Saunier

Une œuvre, une histoire Place Philibert de Chalon Lons-le-Saunier mercredi 6 mai 2026.

Lieu : Place Philibert de Chalon

Adresse : Musée des Beaux-Arts

Ville : 39000 Lons-le-Saunier

Département : Jura

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif : 0 0 Gratuit Gratuit

Lons-le-Saunier

Une œuvre, une histoire

Place Philibert de Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 15:30:00
fin : 2026-06-10 16:00:00

Date(s) :
2026-05-06 2026-06-10 2026-07-08 2026-08-05 2026-09-30

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Place Philibert de Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 64 30 

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English : Une œuvre, une histoire

L’événement Une œuvre, une histoire Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-04-18 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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