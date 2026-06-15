Visite guidée La Maison de La Vache qui rit Lons-le-Saunier
Visite guidée La Maison de La Vache qui rit Lons-le-Saunier lundi 13 juillet 2026.
Lons-le-Saunier
Visite guidée
La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 9.6 – 9.6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 13:00:00
fin : 2026-07-27 14:00:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17
Notre guide vous accompagnera tout au long du parcours permanent de La Maison de La Vache qui rit pour découvrir l’histoire de La Vache qui rit et du groupe Bel. La visite se conclura par une séance de dégustation de produits Bel ainsi qu’un passage en boutique ! .
La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 43 54 10 contact@lamaisondelavachequirit.com
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English : Visite guidée
L’événement Visite guidée Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-06-15 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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