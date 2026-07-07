Jeu de piste du Parc Antier Parc Antier Lons-le-Saunier
mercredi 15 juillet 2026 · Parc Antier · Lons-le-Saunier
Informations pratiques
Lons-le-Saunier
Jeu de piste du Parc Antier
Parc Antier 175 Montée Pierre Antier Lons-le-Saunier Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:15:00
fin : 2026-07-15 16:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Jeu de piste sur la biodiversité du parc
Rendez-vous sous le préau.
Inscriptions obligatoires. .
Parc Antier 175 Montée Pierre Antier Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté hyacinthe@fne-jura.fr
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English : Jeu de piste du Parc Antier
L’événement Jeu de piste du Parc Antier Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-07-03 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION
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