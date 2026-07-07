Jeu de piste du Parc Antier Parc Antier Lons-le-Saunier

Informations pratiques

Lons-le-Saunier

Jeu de piste du Parc Antier

Parc Antier 175 Montée Pierre Antier Lons-le-Saunier Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:15:00

fin : 2026-07-15 16:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Jeu de piste sur la biodiversité du parc

Rendez-vous sous le préau.

Inscriptions obligatoires. .

Parc Antier 175 Montée Pierre Antier Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté hyacinthe@fne-jura.fr

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English : Jeu de piste du Parc Antier

L’événement Jeu de piste du Parc Antier Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-07-03 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION