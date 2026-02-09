Excursion Chillon merveilles du Léman parking du cimetière Lons-le-Saunier

Excursion Chillon merveilles du Léman

parking du cimetière Rue Robert Schuman Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 80 – 80 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 06:45:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Départ 6h45 parking du cimetière

Visite guidée du musée fort de Chillon Une Super-Forteresse de 2’125 m2 cachée en face du Château de Chillon dans un paysage spectaculaire entre les rives du Lac Léman à Montreux et les montagnes des Alpes Vaudoises. Un des secrets les mieux gardés de l’armée Suisse.

Déjeuner libre centre-ville de Montreux

Visite audioguidée du château de Chillon L’histoire du château est marquée par l’occupation des Savoie, des baillis bernois et de l’État de Vaud. Sa forme ovale épouse l’île sur laquelle il est construit. De résidence princière à prison découvrez son riche passé.

Tarif 80€/pers

Carte d’identité obligatoire .

parking du cimetière Rue Robert Schuman Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 65 01 christelle@lons-jura.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Excursion Chillon merveilles du Léman

L’événement Excursion Chillon merveilles du Léman Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-02-09 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION