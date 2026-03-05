Visite guidée des apothicaireries de l’Hôtel-Dieu Place aux lions Lons-le-Saunier

Visite guidée des apothicaireries de l’Hôtel-Dieu

Place aux lions Hôtel-dieu Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 15:00:00

fin : 2026-09-04 16:30:00

Date(s) :

2026-06-16 2026-06-19 2026-06-23 2026-06-26 2026-06-30 2026-07-03 2026-07-07 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-21 2026-07-24 2026-07-28 2026-07-31 2026-08-04 2026-08-07 2026-08-11 2026-08-14 2026-08-18 2026-08-21 2026-08-25

Rdv devant les grilles anciennes 5€ et gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés.

Quand la médecine rime avec magie ! Faîtes un bon dans le temps découvrez de belles faïences et boiseries du XVIIème et XVIIIème siècles, un passage secret, des potions mystérieuses.

Tout public.

(Le reste de l’année sur demande à partir de 5 personnes !!) .

Place aux lions Hôtel-dieu Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 65 01 christelle@lons-jura.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée des apothicaireries de l’Hôtel-Dieu

L’événement Visite guidée des apothicaireries de l’Hôtel-Dieu Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-02-06 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION