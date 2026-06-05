Exposition Galerie 2023 Galerie 2023 Lons-le-Saunier
Exposition Galerie 2023 Galerie 2023 Lons-le-Saunier vendredi 19 juin 2026.
Lons-le-Saunier
Exposition Galerie 2023
Galerie 2023 14 Rue des Salines Lons-le-Saunier Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 14:00:00
fin : 2026-07-30 18:00:00
Date(s) :
2026-06-19
La nouvelle exposition de Juin/Juillet 2026 sera donc visible du 19 juin au 30 juillet 2026.
Le vernissage aura lieu le vendredi 19 juin 2026 à 18h30 au 14 rue des salines à Lons-le-Saunier.
On vous y attend !!
Vous pourrez découvrir le travail de 3 artistes
– Pierre AMOURETTE (Céramiste)
– Bertrand BATAILLE (Peintre, Prix Galerie 2023 au Salon Figuration Critique 2025 à PARIS)
– Philippe DEREGNAUCOURT (Peintre)
et les 7 artistes permanents de la galerie
– Harmony DESCAMPS Dessin et Peinture
– FERMET & FATON Photographie
– Marine LORMÉE Céramiste
– Stéphanie LORENTZ Sculpture
– Thierry MARCO Dessin et Peinture
– Iliam SUÁREZ Vidéo/Son
– Gérald SVOBODA Céramiste .
Galerie 2023 14 Rue des Salines Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté galerie2023@gmail.com
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English :
L’événement Exposition Galerie 2023 Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-06-02 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION
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