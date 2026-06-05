Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Sylvafresque comprendre la gestion forestière Locaux de FNE Jura Lons-le-Saunier

Sylvafresque comprendre la gestion forestière Locaux de FNE Jura Lons-le-Saunier samedi 6 juin 2026.

Lieu : Locaux de FNE Jura

Adresse : 21 Rue Rouget de Lisle

Ville : 39000 Lons-le-Saunier

Département : Jura

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Lons-le-Saunier

Sylvafresque comprendre la gestion forestière

Locaux de FNE Jura 21 Rue Rouget de Lisle Lons-le-Saunier Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 12:30:00

Date(s) :
2026-06-06

Participez à un atelier collaboratif, participatif et ludique pour comprendre la forêt française. En 2h30 à peine, explorez
les besoins fondamentaux et le fonctionnement de l’arbre, l’écosystème forestier, les services rendus par la forêt et enfin les actions des forestiers dans un contexte de réchauffement climatique.   .

Locaux de FNE Jura 21 Rue Rouget de Lisle Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté   unmonderegards@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Sylvafresque comprendre la gestion forestière Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-06-02 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION

À voir aussi à Lons-le-Saunier (Jura)