Sylvafresque comprendre la gestion forestière Locaux de FNE Jura Lons-le-Saunier

Lons-le-Saunier

Sylvafresque comprendre la gestion forestière

Locaux de FNE Jura 21 Rue Rouget de Lisle Lons-le-Saunier Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 12:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Participez à un atelier collaboratif, participatif et ludique pour comprendre la forêt française. En 2h30 à peine, explorez

les besoins fondamentaux et le fonctionnement de l’arbre, l’écosystème forestier, les services rendus par la forêt et enfin les actions des forestiers dans un contexte de réchauffement climatique. .

Locaux de FNE Jura 21 Rue Rouget de Lisle Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté unmonderegards@orange.fr

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English :

L’événement Sylvafresque comprendre la gestion forestière Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-06-02 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION