Vivre au bronze doré présentation commentée Place Philibert de Chalon Lons-le-Saunier

Vivre au bronze doré présentation commentée Place Philibert de Chalon Lons-le-Saunier dimanche 7 septembre 2025.

Vivre au bronze doré présentation commentée

Place Philibert de Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07 14:30:00

fin : 2025-11-05

Date(s) :

2025-09-07 2025-09-10 2025-10-05 2025-10-08 2025-11-02 2025-11-05

L’habitat dans le Jura à l’âge du Bronze (-2300 à -800 av. J.-C.)

L’âge du Bronze, première période de la Protohistoire, entre 2300 et 800 avant notre ère, se caractérise par la métallurgie du bronze (alliage de cuivre et d’étain) accompagnée d’importantes innovations technologiques et de changements sociétaux.

La recherche archéologique s’est longtemps limitée aux trouvailles d’armes et d’objets métalliques enfouis dans le sol, aux fouilles d’habitats en grotte ou lacustres, et aux tombes sous tumulus bien visibles dans le paysage, souvent riches en mobilier. Les apports récents de l’archéologie préventive permettent désormais d’offrir une meilleure image de la répartition géographique des différents sites de cette époque et de mieux appréhender la vie quotidienne des populations. Sédentarisés depuis le Néolithique, les peuples de l’âge du Bronze perfectionnent leurs techniques agricoles qui facilitent l’exploitation du territoire et deviennent pas à pas des virtuoses de la métallurgie du bronze. Les artisans développent des savoir-faire hautement techniques pour travailler le textile, la céramique, l’or (orfèvrerie) ou le bronze (dinanderie). Une société complexe et hiérarchisée se met alors en place pour contrôler l’acheminement des minerais mais aussi d’autres biens recherchés comme l’ambre, l’argent et le sel.

Pour en savoir plus, ne manquez pas la présentation commentée à 14h30 (gratuit)

– dimanche 7 septembre,

– mercredi 10 septembre,

– dimanche 5 octobre,

– mercredi 8 octobre

– dimanche 2 novembre,

– mercredi 5 novembre.

Visite libre pendant tous le mois (gratuit avec le ticket d’entrée du musée). .

Place Philibert de Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 64 30

English : Vivre au bronze doré présentation commentée

German : Vivre au bronze doré présentation commentée

Italiano :

Espanol :

L’événement Vivre au bronze doré présentation commentée Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2025-08-29 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)