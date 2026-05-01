La Nuit des Musées La Maison de La Vache qui rit Lons-le-Saunier
La Nuit des Musées La Maison de La Vache qui rit Lons-le-Saunier samedi 23 mai 2026.
Lons-le-Saunier
La Nuit des Musées
La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
Date(s) :
2026-05-23
A l’occasion de La Nuit des Musées le 23 mai 2026, La Maison de La Vache qui rit vous ouvre ses portes de 18h à 22h pour vous proposer une soirée exclusive sur le thème du sport. Sur votre parcours de visite, des surprises vous attendent avec des vitrines présentant des objets inédits, spécialement dévoilés pour La Nuit des Musées. En famille ou entre amis, venez profiter d’une soirée riche en découvertes à La Maison de La Vache qui rit !
23 mai 2026 / de 18h à 22h / entrée gratuite / réservation au 03 84 43 54 10 .
La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@lamaisondelavachequirit.com
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English : La Nuit des Musées
L’événement La Nuit des Musées Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-05-07 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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