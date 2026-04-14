Visite flash, Musée des Beaux-Arts, Lons-le-Saunier

Visite flash Samedi 23 mai, 20h00, 21h00, 22h00 Musée des Beaux-Arts Jura

À partir de 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Envie d’un concentré d’histoire sans perdre une minute ?

Les visites flash vous embarquent au cœur des châteaux du Jura, ces forteresses qui ont traversé les siècles en gardant bien des secrets. En 30 minutes chrono, découvrez comment on construisait, défendait et vivait dans ces incroyables architectures perchées. Anecdotes, objets surprenants et documents d’archives : une plongée rapide mais intense dans l’univers des châteaux forts.

Une visite idéale pour comprendre l’essentiel… et avoir envie d’en voir encore plus.

Musée des Beaux-Arts Place Philibert de Chalon, 39000 Lons-le-Saunier, France Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33384476430 https://www.lonslesaunier.fr/les-musees/musee-des-beaux-arts Collections beaux-arts : sculptures du XIXe siècle autour de l’artiste Jean-Joseph Perraud ; peintures flamandes, italiennes et françaises avec des chefs-d’œuvre de Pieter Breughel le Jeune ou Gustave Courbet. Collections archéologiques : sites majeurs du Jura dont ceux palafittes classés Unesco de Chalain et Clairvaux. Sciences naturelles: paléontologie avec fossiles de plathéosaure, ressources du Jura (herbiers, minéraux) et spécimens de références (types) comme la tortue de Lect.

Envie d’un concentré d’histoire sans perdre une minute ?

© Musée de Lons-le-Saunier