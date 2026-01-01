Tirage super gagnant Casino JOA Lons-le-Saunier

Tirage super gagnant

Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier Jura

Début : 2026-01-30 18:00:00

fin : 2026-01-30

2026-01-30

Vous avez remporté un jackpot supérieur à 800€ sur le mois de janvier ? La chance ne s’arrête pas là.

Participez à notre grand tirage au sort des super gagnants le vendredi 30 janvier à partir de 18h.

A gagner

– un ticket de jeu de 500€

– un ticket de jeu de 200€

– un ticket de jeu de 100€

De quoi vous faire plaisir, non ? .

+33 3 84 87 06 06 contact-lonslesaunier@joa.fr

