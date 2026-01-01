Tirage super gagnant Casino JOA Lons-le-Saunier
Tirage super gagnant Casino JOA Lons-le-Saunier vendredi 30 janvier 2026.
Tirage super gagnant
Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 18:00:00
fin : 2026-01-30
Date(s) :
2026-01-30
Vous avez remporté un jackpot supérieur à 800€ sur le mois de janvier ? La chance ne s’arrête pas là.
Participez à notre grand tirage au sort des super gagnants le vendredi 30 janvier à partir de 18h.
A gagner
– un ticket de jeu de 500€
– un ticket de jeu de 200€
– un ticket de jeu de 100€
De quoi vous faire plaisir, non ? .
Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 87 06 06 contact-lonslesaunier@joa.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Tirage super gagnant
L’événement Tirage super gagnant Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-01-05 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION