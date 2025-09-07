Le miel et les abeilles avec « Les compagnons du Miel », La Maison de La Vache qui rit, Lons-le-Saunier

Le miel et les abeilles avec « Les compagnons du Miel » Samedi 6 juin, 14h00 La Maison de La Vache qui rit Jura

Gratuit (entrée au musée payante)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Venez découvrir l’apiculture et les abeilles avec notre partenaire « Les Compagnons du Miel » :

• Dégustation à l’aveugle de miels : les visiteurs pourront découvrir différents types de miels lors de dégustations sensorielles.

• Jeux interactifs sur la perception des couleurs par les abeilles : des animations ludiques expliqueront comment les abeilles perçoivent les couleurs, en comparaison avec la vision humaine.

• Exposition autour d’une ruche pédagogique : une véritable ruche sera présentée et accompagnée de panneaux photos pour mieux comprendre la vie et le rôle des abeilles.

• Ateliers créatifs pour enfants : les plus jeunes pourront participer à la création de masques d’abeilles personnalisés.

La Maison de La Vache qui rit 25 rue Richebourg, 39000 Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 43 54 10 https://www.lamaisondelavachequirit.com/ https://www.facebook.com/MaisondeLaVachequirit Depuis son ouverture, la Maison de La Vache qui rit est le lieu de référence de la mémoire de la marque. Elle offre aussi un regard unique sur l’une des aventures industrielles et marketing françaises les plus impressionnantes du XXe siècle.

Au-delà d’un musée, cette maison est aussi l’espace de réinterprétation de l’ADN d’une marque et des valeurs d’un groupe familial. Un parking municipal de 70 places est disponible devant la Maison de La Vache qui rit, 25 rue Richebourg à Lons-le-Saunier. Il est également possible de venir au musée en train ou bus puisque la gare de Lons-le-Saunier est à seulement 15 minutes de marche. Bénéficiez d’une entrée à tarif réduit sur présentation de votre billet TER de moins de 48h (ou de votre abonnement) à destination de Lons-le-Saunier.

Amis cyclistes, enfourchez vos vélos et venez nous rendre visite : un parking à vélo est disponible dans l’enceinte du musée pour garer votre fidèle monture en toute sécurité.

Venez découvrir l’apiculture et les abeilles avec notre partenaire « Les Compagnons du Miel » :

© La Maison de La Vache qui rit