Marché festif des tilleuls Lons-le-Saunier
Marché festif des tilleuls Lons-le-Saunier mercredi 15 juillet 2026.
Lons-le-Saunier
Marché festif des tilleuls
Place du 11 novembre Lons-le-Saunier Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 16:00:00
fin : 2026-08-19 21:00:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-08-19 2026-09-16
Le marché des Tilleuls réunit producteurs et artisans locaux. Petite restauration. .
Place du 11 novembre Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté producteursreunis39@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché festif des tilleuls
L’événement Marché festif des tilleuls Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-06-26 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION
À voir aussi à Lons-le-Saunier (Jura)
- Visite guidée des apothicaireries de l’Hôtel-Dieu Place aux lions Lons-le-Saunier 30 juin 2026
- Tirage super gagnant Casino JOA Lons-le-Saunier 30 juin 2026
- Marché de producteurs Lons-le-Saunier 1 juillet 2026
- Soirée Bingo Casino JOA Lons-le-Saunier 6 juillet 2026
- Visite guidée La Maison de La Vache qui rit Lons-le-Saunier 13 juillet 2026