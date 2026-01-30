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Marché festif des tilleuls Lons-le-Saunier

Marché festif des tilleuls Lons-le-Saunier mercredi 15 juillet 2026.

Adresse
Place du 11 novembre
Ville
39000 Lons-le-Saunier
Département
Jura
Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Tarif

Lons-le-Saunier

Marché festif des tilleuls

Place du 11 novembre Lons-le-Saunier Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 16:00:00
fin : 2026-08-19 21:00:00

Date(s) :
2026-07-15 2026-08-19 2026-09-16

Le marché des Tilleuls réunit producteurs et artisans locaux. Petite restauration.   .

Place du 11 novembre Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté   producteursreunis39@gmail.com

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English : Marché festif des tilleuls

L’événement Marché festif des tilleuls Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-06-26 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION

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