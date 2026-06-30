Lons-le-Saunier

Marché de producteurs

Place du 11 Novembre Lons-le-Saunier Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 16:00:00

fin : 2026-11-04 19:00:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-02 2026-09-09 2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30 2026-10-07 2026-10-14 2026-10-21 2026-10-28 2026-11-04 2026-11-11

Petit marché, producteurs locaux (circuits courts) .

Place du 11 Novembre Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté producteursreunis39@gmail.com

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English : Marché de producteurs

L’événement Marché de producteurs Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-06-26 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION