Soirée Bingo Casino JOA Lons-le-Saunier
Soirée Bingo Casino JOA Lons-le-Saunier vendredi 26 juin 2026.
Lons-le-Saunier
Soirée Bingo
Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Grand Karaoké & Paëlla géante Sortez les micros pour le début de l’été !
Le traditionnel karaoké du premier vendredi du mois change de dimension pour célébrer l’arrivée des beaux jours !
Pour cette édition spéciale, nous quittons le cadre habituel du restaurant Le Loft. C’est dans un grand espace événementiel entièrement dédié à la fête que nous vous accueillerons, avec une vraie scène et un écran géant pour chanter vos tubes préférés jusqu’au bout de la nuit !
Au programme de vos festivités
– Karaoké sur écran géant Seul, en duo ou en groupe, venez interpréter les plus grands classiques français et internationaux.
– Jeux musicaux & Blind Tests Testez votre culture musicale, défiez les autres tables et faites le plein d’ambiance entre deux sessions de chant.
– Pause gourmande Une généreuse et authentique Paëlla cuisinée par notre Chef, suivie de sa touche sucrée en dessert.
– Formule Tout Compris Plat + Dessert + Accès complet au Karaoké et aux animations .
Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 87 06 05 contact-lonslesaunier@joa.fr
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English : Soirée Bingo
L’événement Soirée Bingo Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION
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