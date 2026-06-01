Soirée Bingo Casino JOA Lons-le-Saunier

Lons-le-Saunier

Soirée Bingo

Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Grand Karaoké & Paëlla géante Sortez les micros pour le début de l’été !

Le traditionnel karaoké du premier vendredi du mois change de dimension pour célébrer l’arrivée des beaux jours !

Pour cette édition spéciale, nous quittons le cadre habituel du restaurant Le Loft. C’est dans un grand espace événementiel entièrement dédié à la fête que nous vous accueillerons, avec une vraie scène et un écran géant pour chanter vos tubes préférés jusqu’au bout de la nuit !

Au programme de vos festivités

– Karaoké sur écran géant Seul, en duo ou en groupe, venez interpréter les plus grands classiques français et internationaux.

– Jeux musicaux & Blind Tests Testez votre culture musicale, défiez les autres tables et faites le plein d’ambiance entre deux sessions de chant.

– Pause gourmande Une généreuse et authentique Paëlla cuisinée par notre Chef, suivie de sa touche sucrée en dessert.

– Formule Tout Compris Plat + Dessert + Accès complet au Karaoké et aux animations .

Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 87 06 05 contact-lonslesaunier@joa.fr

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English : Soirée Bingo

L’événement Soirée Bingo Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION