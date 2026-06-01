Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Bingo Casino JOA Lons-le-Saunier

Soirée Bingo Casino JOA Lons-le-Saunier vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Casino JOA

Adresse : 795 Boulevard de l'Europe

Ville : 39000 Lons-le-Saunier

Département : Jura

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 18 18 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Lons-le-Saunier

Soirée Bingo

Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

Grand Karaoké & Paëlla géante Sortez les micros pour le début de l’été !

Le traditionnel karaoké du premier vendredi du mois change de dimension pour célébrer l’arrivée des beaux jours !

Pour cette édition spéciale, nous quittons le cadre habituel du restaurant Le Loft. C’est dans un grand espace événementiel entièrement dédié à la fête que nous vous accueillerons, avec une vraie scène et un écran géant pour chanter vos tubes préférés jusqu’au bout de la nuit !

Au programme de vos festivités
– Karaoké sur écran géant Seul, en duo ou en groupe, venez interpréter les plus grands classiques français et internationaux.
– Jeux musicaux & Blind Tests Testez votre culture musicale, défiez les autres tables et faites le plein d’ambiance entre deux sessions de chant.
– Pause gourmande Une généreuse et authentique Paëlla cuisinée par notre Chef, suivie de sa touche sucrée en dessert.
– Formule Tout Compris Plat + Dessert + Accès complet au Karaoké et aux animations   .

Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 87 06 05  contact-lonslesaunier@joa.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Bingo

L’événement Soirée Bingo Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION

À voir aussi à Lons-le-Saunier (Jura)