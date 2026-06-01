Atelier cuisine Plancha Party La Maison de La Vache qui rit Lons-le-Saunier samedi 27 juin 2026.

Lons-le-Saunier

Atelier cuisine Plancha Party

La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 38 – 38 – EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 12:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Une Plancha Party avec La Vache qui rit, ça vous dit ? Rendez-vous en cuisine le samedi 27 juin de 10hà 12h30 pour un atelier cuisine aux côtés du chef Patrick Belin ! Au menu Piccata de poulet aux Agrumes & Ratatouille minute, une recette pour devenir un as du barbecue avant l’été ! Une matinée pleine de bonne humeur où vous pourrez bénéficier des conseils exclusifs du chef ! .

La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 43 54 10 contact@lamaisondelavachequirit.com

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English : Atelier cuisine Plancha Party

L’événement Atelier cuisine Plancha Party Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-06-09 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)