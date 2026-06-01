Marché Artisanal Artisans et Créateurs en Fête Parc des Bains Lons-le-Saunier
Marché Artisanal Artisans et Créateurs en Fête Parc des Bains Lons-le-Saunier dimanche 14 juin 2026.
Lons-le-Saunier
Marché Artisanal Artisans et Créateurs en Fête
Parc des Bains Carrefour de la Libération Lons-le-Saunier Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 09:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00
Date(s) :
2026-06-14
.
Parc des Bains Carrefour de la Libération Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 40 52 31
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English : Marché Artisanal Artisans et Créateurs en Fête
L’événement Marché Artisanal Artisans et Créateurs en Fête Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION
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