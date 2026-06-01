Marché Artisanal Artisans et Créateurs en Fête Parc des Bains Lons-le-Saunier dimanche 14 juin 2026.

Lons-le-Saunier

Marché Artisanal Artisans et Créateurs en Fête

Parc des Bains Carrefour de la Libération Lons-le-Saunier Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 09:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-14

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Parc des Bains Carrefour de la Libération Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 40 52 31

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English : Marché Artisanal Artisans et Créateurs en Fête

L’événement Marché Artisanal Artisans et Créateurs en Fête Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION