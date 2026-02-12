Concert I messageri voix et musiques de Corse Rue des Cordeliers Lons-le-Saunier

Concert I messageri voix et musiques de Corse

Rue des Cordeliers Eglise Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 26 – 26 – 26 EUR

Début : 2026-06-10 20:00:00

fin : 2026-06-10 22:00:00

2026-06-10

I MESSAGERI Voix et Musique de Corse, 30 ans cette année…

Fondé en 1996 par les frères Fabrice et Jean-Michel Andreani, le groupe I MESSAGERI est devenu une référence incontournable de la scène musicale corse. Avec cinq albums à leur actif et des centaines de concerts donnés à travers l’Europe, ils ont su conquérir un public toujours plus large grâce à des textes puissants et une musique sincère.

Accompagnés de musiciens talentueux, ils chantent une Corse moderne, fidèle à ses racines mais tournée vers l’avenir. Leur univers musical mêle harmonieusement tradition insulaire, rythmes actuels et influences venues d’ailleurs. Une véritable invitation au voyage, où la Corse devient un lien entre les peuples.

Les voix se croisent, les mélodies s’élèvent, remplissent l’espace qu’il s’agisse de la nef d’une église, de la scène d’un théâtre ou d’une place de village sous les étoiles et laissent dans leur sillage une émotion durable, comme un refrain que l’on garde en soi.

I MESSAGERI, c’est une musique vivante, en perpétuel mouvement, portée par une énergie créative sans faille.

Billets à l’Office de tourisme .

