Conférence de Martin STEFFENS Place du 11 Novembre Lons-le-Saunier

Lons-le-Saunier

Conférence de Martin STEFFENS

Place du 11 Novembre CARCOM Lons-le-Saunier Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Destin ou providence: quelle différence? .

Place du 11 Novembre CARCOM Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté missionformation@eglisejura.com

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English : Conférence de Martin STEFFENS

L’événement Conférence de Martin STEFFENS Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-05-04 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION