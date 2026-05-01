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Conférence de Martin STEFFENS Place du 11 Novembre Lons-le-Saunier

Conférence de Martin STEFFENS Place du 11 Novembre Lons-le-Saunier vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Place du 11 Novembre

Adresse : CARCOM

Ville : 39000 Lons-le-Saunier

Département : Jura

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Lons-le-Saunier

Conférence de Martin STEFFENS

Place du 11 Novembre CARCOM Lons-le-Saunier Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

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Place du 11 Novembre CARCOM Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté   missionformation@eglisejura.com

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English : Conférence de Martin STEFFENS

L’événement Conférence de Martin STEFFENS Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-05-04 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION

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