Excursion Lyon deux musées d’exception parking du cimetière Lons-le-Saunier

Excursion Lyon deux musées d’exception

parking du cimetière Rue Robert Schuman Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 30 – 30 – EUR

Départ 6h45 parking du cimetière

Visite guidée du musée des frères Lumière au cœur de la villa historique et familiale, découvrez l’histoire de la famille Lumière et du cinématographe puis suivez le documentaire l’aventure commence

Déjeuner libre au centre-ville de Lyon

Visite guidée du musée Gadagne classé monument historique, le musée est un lieu emblématique de l’histoire de Lyon que vous découvrirez dans un magnifique édifice renaissance.

Tarif 60€/pers .

parking du cimetière Rue Robert Schuman Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 65 01 christelle@lons-jura.fr

