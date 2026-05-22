Manga Café Associatif Espace Mouillère 1er étage Lons-le-Saunier

Lons-le-Saunier

Manga Café Associatif

Espace Mouillère 1er étage 1 Rue des Mouillères Lons-le-Saunier Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Origami Dessin Jeu vidéo Manga Initiation japonais .

Espace Mouillère 1er étage 1 Rue des Mouillères Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 76 52 85 takonoie@gmail.com

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English : Manga Café Associatif

L’événement Manga Café Associatif Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-05-20 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION