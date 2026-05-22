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Manga Café Associatif Espace Mouillère 1er étage Lons-le-Saunier

Manga Café Associatif Espace Mouillère 1er étage Lons-le-Saunier samedi 30 mai 2026.

Lieu : Espace Mouillère 1er étage

Adresse : 1 Rue des Mouillères

Ville : 39000 Lons-le-Saunier

Département : Jura

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Lons-le-Saunier

Manga Café Associatif

Espace Mouillère 1er étage 1 Rue des Mouillères Lons-le-Saunier Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Origami Dessin Jeu vidéo Manga Initiation japonais   .

Espace Mouillère 1er étage 1 Rue des Mouillères Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 76 52 85  takonoie@gmail.com

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English : Manga Café Associatif

L’événement Manga Café Associatif Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-05-20 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION

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