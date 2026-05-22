Manga Café Associatif Espace Mouillère 1er étage Lons-le-Saunier
Manga Café Associatif Espace Mouillère 1er étage Lons-le-Saunier samedi 30 mai 2026.
Lons-le-Saunier
Manga Café Associatif
Espace Mouillère 1er étage 1 Rue des Mouillères Lons-le-Saunier Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Origami Dessin Jeu vidéo Manga Initiation japonais .
Espace Mouillère 1er étage 1 Rue des Mouillères Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 76 52 85 takonoie@gmail.com
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English : Manga Café Associatif
L’événement Manga Café Associatif Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-05-20 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION
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