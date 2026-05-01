Cyclosportive La Vache qui rit La Maison de La Vache qui rit Lons-le-Saunier

Lons-le-Saunier

Cyclosportive La Vache qui rit

La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Les 29, 30 et 31 mai, la Cyclosportive La Vache qui rit est de retour pour sa 6ème édition à Lons-le-Saunier ! Cette année encore, La Maison de La Vache qui rit vous réserve un week-end rempli d’animations et de spectacles à vivre gratuitement en famille le samedi et dimanche de 14h à 18h.

LES ANIMATIONS DE LA MAISON DE LA VACHE QUI RIT

La Maison de La Vache qui rit proposera de nombreuses animations accessibles gratuitement dès 3 ans.

Durant ce week-end plein d’énergie et de convivialité, petits et grands pourront s’initier, s’amuser et relever des défis autour de nombreux sports basket, handball, football, cyclisme, course d’orientation et handisports. L’occasion de découvrir ou redécouvrir ces disciplines de façon ludique et festive, dans une ambiance aux couleurs de La Vache qui rit. .

La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 43 54 10 contact@lamaisondelavachequirit.com

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English : Cyclosportive La Vache qui rit

L’événement Cyclosportive La Vache qui rit Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-05-07 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)