Cyclosportive La Vache qui rit La Maison de La Vache qui rit Lons-le-Saunier
Cyclosportive La Vache qui rit La Maison de La Vache qui rit Lons-le-Saunier samedi 30 mai 2026.
Lons-le-Saunier
Cyclosportive La Vache qui rit
La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Les 29, 30 et 31 mai, la Cyclosportive La Vache qui rit est de retour pour sa 6ème édition à Lons-le-Saunier ! Cette année encore, La Maison de La Vache qui rit vous réserve un week-end rempli d’animations et de spectacles à vivre gratuitement en famille le samedi et dimanche de 14h à 18h.
LES ANIMATIONS DE LA MAISON DE LA VACHE QUI RIT
La Maison de La Vache qui rit proposera de nombreuses animations accessibles gratuitement dès 3 ans.
Durant ce week-end plein d’énergie et de convivialité, petits et grands pourront s’initier, s’amuser et relever des défis autour de nombreux sports basket, handball, football, cyclisme, course d’orientation et handisports. L’occasion de découvrir ou redécouvrir ces disciplines de façon ludique et festive, dans une ambiance aux couleurs de La Vache qui rit. .
La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 43 54 10 contact@lamaisondelavachequirit.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cyclosportive La Vache qui rit
L’événement Cyclosportive La Vache qui rit Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-05-07 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Lons-le-Saunier (Jura)
- Visite exceptionnelle des apothicaireries de l’Hôtel Dieu Place de l’Hôtel de Ville Lons-le-Saunier 12 mai 2026
- Les mardis gourmands Casino JOA Lons-le-Saunier 12 mai 2026
- Les Mercredis À Volonté Casino JOA Lons-le-Saunier 13 mai 2026
- Le Jura de haut en bas 29ième édition rue du 19 mars 1962 Lons-le-Saunier 14 mai 2026
- Portes ouvertes démonstration et initiation à l’Hardanger Lons-le-Saunier 14 mai 2026