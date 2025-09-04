Cyclosportive de la Vache qui rit Lons-le-Saunier

Cyclosportive de la Vache qui rit Lons-le-Saunier samedi 30 mai 2026.

Cyclosportive de la Vache qui rit

Lons-le-Saunier Jura

La Cyclosportive de La Vache qui rit est une épreuve de masse, accessible à tous dès 16 ans avec certificat médical. Avec 3 000 participants attendus, l’événement rassemblera un public venu du Jura et bien au delà.

3 parcours Gravel le samedi 30 mai

– Gravel Rando 40 km / 590m D+

– Gravel Chrono 60 km / 880m D+

– Gravel Ultra 102 km / 1480m D+

+ une balade familiale de 4 km

4 parcours route le dimanche 31 mai

– Rando 35 km / 490m D+

– Petit 83 km / 1190m D+

– Moyen 119 km / 1650m D+

– Grand 161 km / 2375m D+

Ces parcours animeront une centaine de village jurassiens et mettront en exergue les beautés, richesses et savoirs du Jura reculées calcaires, sites classés, lacs et vignobles…

Artisans, producteurs et entreprises locales se mélangeront aux plus grandes marques de l’industrie du cycle dans un village animé pendant 2 jours.

Laurent Jalabert vainqueur de 4 étapes du Tour de France et d’un Championnat du Monde sera le parrain de l’épreuve et fera l’honneur de sa présence su ce weekend de festivités.

Un événement labellisé « écoresponsable ». .

Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté

