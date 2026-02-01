Stage Reiki USUI TEATE 1er degré Cabinet de Naturopathie Catherine Loiseau Lons-le-Saunier
Stage Reiki USUI TEATE 1er degré Cabinet de Naturopathie Catherine Loiseau Lons-le-Saunier samedi 21 février 2026.
Stage Reiki USUI TEATE 1er degré
Cabinet de Naturopathie Catherine Loiseau 22 Rue Sebile Lons-le-Saunier Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 09:30:00
fin : 2026-02-22 17:00:00
Date(s) :
2026-02-21 2026-06-13 2026-12-05
Vous souhaitez découvrir l’énergie REIKI et repartez avec une merveilleuse technique de bien-être, de développement personnel. .
Cabinet de Naturopathie Catherine Loiseau 22 Rue Sebile Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 46 37 32 71 catherineloiseau@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Stage Reiki USUI TEATE 1er degré Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-02-05 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)