Soirée piano-bar au Loft Casino JOA Lons-le-Saunier
Soirée piano-bar au Loft Casino JOA Lons-le-Saunier vendredi 12 juin 2026.
Lons-le-Saunier
Soirée piano-bar au Loft
Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:30:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Laissez-vous porter par les notes de Cyril Beau et offrez-vous une parenthèse élégante au restaurant Le Loft.
Pour lancer idéalement votre week-end, profitez d’une atmosphère musicale feutrée et live pour accompagner votre dîner. Que vous choisissiez le confort de notre salle ou la douceur de notre terrasse, savourez l’ambiance chic de notre Piano-Bar autour de nos suggestions de saison.
Un moment de pure détente à partager en duo, en famille ou entre amis ! .
Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 87 06 05 contact-lonslesaunier@joa.fr
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English : Soirée piano-bar au Loft
L’événement Soirée piano-bar au Loft Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION
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