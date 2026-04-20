Repas médiéval, Plateau de Montciel, Lons-le-Saunier
Repas médiéval, Plateau de Montciel, Lons-le-Saunier samedi 13 juin 2026.
Repas médiéval Samedi 13 juin, 12h00 Plateau de Montciel Jura
Tarif : 17,00 €/personne. Nombre de places limité.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T12:00:00+02:00 – 2026-06-13T13:15:00+02:00
Fin : 2026-06-13T12:00:00+02:00 – 2026-06-13T13:15:00+02:00
Prolongez l’aventure de l’exposition « Les châteaux du Jura… trop FORTS ! » en venant festoyer autour d’un repas aux saveurs médiévales revisitées. Un moment convivial, généreux et haut en couleurs vous attend… et si le cœur vous en dit, venez costumé pour plonger encore plus dans l’ambiance !
Au menu :
– Pasté de goret accompagné de champignons sautés aux épices
– Bœuf façon venaison d’ours
– Porée de courge
– Flognarde aux poires et Sarrasson aux framboises en guise de touche sucrée finale
Envie de réveiller vos papilles comme au temps des seigneurs et des chevaliers ? Inscrivez-vous vite !
Tarif : 17,00 €/personne.
Réservation INDISPENSABLE des repas avant le 1er juin.
Plateau de Montciel Chemin de Montciel, 39000 Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 0384478849 »}] Dominant la ville, il offre une vue imprenable sur la plaine bressane et les premiers contreforts du massif jurassien. Très apprécié des randonneurs, le plateau de Montciel accueille des événements d’ampleur, notamment dans le domaine de l’équitation. parkings gratuits
Journées européennes de l’archéologie
© Musée de Lons-le-Saunier / Dessin Pierre-Yves Videlier
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