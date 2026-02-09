Excursion Louhans art et savoir-faire

Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif enfant

Date : 2026-06-10

Début : 2026-06-10 10:00:00

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Rdv par vos propres moyens pour 10h 29 rue des Dodanes à Louhans

Visite guidée du Musée des Beaux-Arts il se réinvente autour de deux grands axes peinture académique et art du XXe siècle. Il offre aux visiteurs une porte d’entrée sur les grands genres dans l’art et une découverte de nombreux mouvements artistiques.

Déjeuner libre au centre-ville de Louhans

Visite guidée du musée de l’imprimerie Il est installé dans les murs qui ont vu pendant plus de 100 ans se dérouler l’impression d’un journal local L’Indépendant. Conservées en état de marche, les machines du journal restituent l’atmosphère de cet ancien atelier d’imprimerie au plomb.

Tarif 20€/pers .

Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 65 01 christelle@lons-jura.fr

