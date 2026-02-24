Les château du Jura… trop FORTS ! Visite guidée Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier

Les château du Jura… trop FORTS ! Visite guidée

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura

Tarif : – – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 14:30:00

fin : 2026-03-15 15:30:00

Date(s) :

2026-03-15

Le château médiéval ne se résume ni aux donjons assiégés ni aux ponts-levis des films de chevalerie.

Grâce aux recherches les plus récentes, découvrez la véritable complexité de ces lieux de pouvoir, loin des idées reçues.

Des premiers sites de hauteur de l’Antiquité tardive aux forteresses médiévales, le Jura, territoire frontalier stratégique, s’est couvert de mottes castrales et de châteaux de pierre adaptés à un relief exigeant. .

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 64 30 resamusee@lonslesaunier.fr

