Festi’Run Lons-le-Saunier
Festi’Run Lons-le-Saunier mercredi 3 juin 2026.
Lons-le-Saunier
Festi’Run
Plateau de Montciel Lons-le-Saunier Jura
Tarif : – – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 15:00:00
fin : 2026-06-03 18:00:00
Date(s) :
2026-06-03
Rallye découverte nature festif et solidaire
Ateliers & rencontres
Premier départ 15h
Dernier départ 16h30
Prix libre, tout public .
Plateau de Montciel Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 12 62
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English : Festi’Run
L’événement Festi’Run Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-05-23 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION
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