Lons-le-Saunier

Festi’Run

Plateau de Montciel Lons-le-Saunier Jura

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 15:00:00

fin : 2026-06-03 18:00:00

Date(s) :

2026-06-03

Rallye découverte nature festif et solidaire

Ateliers & rencontres

Premier départ 15h

Dernier départ 16h30

Prix libre, tout public .

Plateau de Montciel Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 12 62

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English : Festi’Run

L’événement Festi’Run Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-05-23 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION