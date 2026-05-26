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Festi’Run Lons-le-Saunier

Festi’Run Lons-le-Saunier mercredi 3 juin 2026.

Adresse : Plateau de Montciel

Ville : 39000 Lons-le-Saunier

Département : Jura

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Autres Tarifs

Lons-le-Saunier

Festi’Run

Plateau de Montciel Lons-le-Saunier Jura

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 15:00:00
fin : 2026-06-03 18:00:00

Date(s) :
2026-06-03

Rallye découverte nature festif et solidaire
Ateliers & rencontres

Premier départ 15h
Dernier départ 16h30

Prix libre, tout public   .

Plateau de Montciel Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 12 62 

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English : Festi’Run

L’événement Festi’Run Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-05-23 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION

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