Excursion Soleure une ville suisse méconnue parking du cimetière Lons-le-Saunier
Excursion Soleure une ville suisse méconnue parking du cimetière Lons-le-Saunier mercredi 12 août 2026.
Excursion Soleure une ville suisse méconnue
parking du cimetière Rue Robert Schuman Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 37.5 – 37.5 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 06:45:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Départ 6h45 parking du cimetière
Visite guidée de Soleure à travers les ruelles pittoresques de la vieille ville historique, laissez-vous conter le passé et le présent de Soleure. Vous tomberez sous le charme des histoires et anecdotes amusantes et sur ce qui définit le caractère actuel de la plus belle ville baroque de Suisse.
Déjeuner libre au centre-ville de Soleure
Visite libre du château de Waldegg un des plus beaux et somptueux châteaux baroques de Suisse. Flânez dans ses jardins fleuris et découvrez ses collections
Tarif 75€/pers .
parking du cimetière Rue Robert Schuman Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 65 01 christelle@lons-jura.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Excursion Soleure une ville suisse méconnue
L’événement Excursion Soleure une ville suisse méconnue Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-02-09 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION