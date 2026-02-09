Excursion Soleure une ville suisse méconnue parking du cimetière Lons-le-Saunier

Excursion Soleure une ville suisse méconnue

parking du cimetière Rue Robert Schuman Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 37.5 – 37.5 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 06:45:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Départ 6h45 parking du cimetière

Visite guidée de Soleure à travers les ruelles pittoresques de la vieille ville historique, laissez-vous conter le passé et le présent de Soleure. Vous tomberez sous le charme des histoires et anecdotes amusantes et sur ce qui définit le caractère actuel de la plus belle ville baroque de Suisse.

Déjeuner libre au centre-ville de Soleure

Visite libre du château de Waldegg un des plus beaux et somptueux châteaux baroques de Suisse. Flânez dans ses jardins fleuris et découvrez ses collections

Tarif 75€/pers .

parking du cimetière Rue Robert Schuman Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 65 01 christelle@lons-jura.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Excursion Soleure une ville suisse méconnue

L’événement Excursion Soleure une ville suisse méconnue Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-02-09 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION