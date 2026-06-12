Gala de danse Théâtre Lons-le-Saunier
Gala de danse Théâtre Lons-le-Saunier vendredi 19 juin 2026.
Lons-le-Saunier
Gala de danse
Théâtre Rue Jean Jaurès Lons-le-Saunier Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19 2026-06-20
Sur le quai d’une gare, des voyageurs s’apprêtent à partir un duo de touristes, un groupe d’adolescentes, une grand-mère…
L’agent SNCF presse les pas, le train démarre…Soudain, le temps se brise. Arrêt brutal, panne inexpliquée. Le train s’immobilise en gare de Lons-le-Saunier, comme retenu par une force invisible. Un message surgit sur l’écran de bord: Pour repartir, il vous faudra trouver le code de redémarrage à 4 lettres.
Pour cela vous devrez répondre à 4 énigmes. Un code éclaté, inscrit non pas dans la machine, mais au cœur des voyageurs.
Chaque fragment sommeille derrière un trouble à apaiser, un verrou intérieur à desserrer. Ces énigmes les entraîneront à travers les lieux symboliques de la ville — le parc des Bains, les thermes, le théâtre… Autant d’espaces-miroirs où referont surface l’âme d’enfant, le plaisir de l’instant présent, le courage de lâcher prise, la flamme intérieure…
Au fil des missions, les corps se transforment,
les cœurs guérissent,
mais le doute grandit…
Les voyageurs parviendront-ils tous à dépasser leurs peurs et à s’unir pour remettre le train en mouvement ?
Réservation en ligne. .
Théâtre Rue Jean Jaurès Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 88 59 conservatoire@ecla-jura.fr
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English : Gala de danse
L’événement Gala de danse Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-06-06 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION
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