Offre DUO-BAR Casino JOA Lons-le-Saunier
samedi 15 août 2026 · Casino JOA · Lons-le-Saunier
Informations pratiques
Lons-le-Saunier
Offre DUO-BAR
Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 20:00:00
fin : 2026-08-29 22:00:00
Date(s) :
2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29
Offre DUO-BAR doublez le plaisir à deux !
Le samedi soir, la convivialité se conjugue au pluriel au Casino JOA de Lons-le-Saunier. Que vous soyez en couple, entre amis ou en famille, venez lancer votre soirée dans une ambiance festive et chaleureuse.
Votre rendez-vous du samedi 1 boisson achetée = la 2ème OFFERTE
Créneau horaire Tous les samedis, de 20h à 22h uniquement.
L’occasion idéale Pour trinquer, se détendre et bien commencer votre soirée du week-end. .
Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Offre DUO-BAR
L’événement Offre DUO-BAR Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-07-30 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION
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