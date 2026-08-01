Offre DUO-BAR Casino JOA Lons-le-Saunier

Informations pratiques

Lons-le-Saunier

Offre DUO-BAR

Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 20:00:00

fin : 2026-08-29 22:00:00

Date(s) :

2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29

Offre DUO-BAR doublez le plaisir à deux !

Le samedi soir, la convivialité se conjugue au pluriel au Casino JOA de Lons-le-Saunier. Que vous soyez en couple, entre amis ou en famille, venez lancer votre soirée dans une ambiance festive et chaleureuse.

Votre rendez-vous du samedi 1 boisson achetée = la 2ème OFFERTE

Créneau horaire Tous les samedis, de 20h à 22h uniquement.

L’occasion idéale Pour trinquer, se détendre et bien commencer votre soirée du week-end. .

Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Offre DUO-BAR

L’événement Offre DUO-BAR Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-07-30 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION