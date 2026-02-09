Excursion Balade étonnante dans le Vercors parking du cimetière Lons-le-Saunier

Excursion Balade étonnante dans le Vercors

parking du cimetière Rue Robert Schuman Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 90 – 90 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 06:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Départ 6h00 parking du cimetière

Visite guidée des jardins des fontaines pétrifiantes (la Sône) Jardin remarquable. L’eau cristallise les végétaux et sculpte un joyau naturel les tufières. Paradis aux mille sources.

Déjeuner libre et temps libre à Saint-Nazaire-en-Royans (attention pique-nique à privilégier car deux restaurants seulement à réserver)

Croisière d’1h30 le Vercors au fil de l’eau vivez un instant suspendu et larguez les amarres pour une croisière commentée entre la riche rouge, les roselières et la faune.

Tarif 90€/pers .

parking du cimetière Rue Robert Schuman Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 65 01 christelle@lons-jura.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Excursion Balade étonnante dans le Vercors

L’événement Excursion Balade étonnante dans le Vercors Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-02-09 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION