Mosaïques romaines Atelier vacances Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier

Lons-le-Saunier

Mosaïques romaines Atelier vacances

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 14:30:00

fin : 2026-08-04 16:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Le temps d’une séance, entre dans la peau d’un mosaïste gallo-romain !

Atelier enfants à partir de 10 ans.

Sur réservation. .

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 64 30 resamusee@lonslesaunier.fr

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English : Mosaïques romaines Atelier vacances

L’événement Mosaïques romaines Atelier vacances Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-06-10 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)