Excursion Montbard sur les pas de Buffon parking du cimetière Lons-le-Saunier

Excursion Montbard sur les pas de Buffon

parking du cimetière Rue Robert Schuman Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 30 – 30 – EUR

Départ 6h30 parking du cimetière

Visite guidée du musée et parc Buffon l’histoire des sciences, des cabinets de curiosité aux premiers Muséums sera complétée par le parc aménagé par Buffon avec son cabinet de travail et la tour de l’Aubépin.

Déjeuner libre au centre-ville de Montbard ou pique-nique dans le parc

Visite guidée de la grande forge de Buffon chef-d’œuvre du patrimoine industriel du XVIIIème siècle édifié en 1768 par le célèbre naturaliste. Exemple parfait des préoccupations de rationalisme et d’harmonie chères au siècle des Lumières.

Tarif 60€/pers .

parking du cimetière Rue Robert Schuman Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 65 01 christelle@lons-jura.fr

