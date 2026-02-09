Excursion découverte de la savonnerie du Jura

Lons-le-Saunier Jura

Tarif enfant

Début : 2026-07-30 14:30:00

fin : 2026-07-30

2026-07-30

14h30 Rdv 345 route de Franche Comté à Beaurepaire-en-Bresse (71580) par vos propres moyens

Visite guidée de la savonnerie fondée en 2017, l’entreprise fabrique des produits de haute qualité issus d’ingrédients naturels et élaborés selon des procédés ancestraux. Les produits sont issus d’une fabrication par saponification à froid, processus manuel de fabrication non industrialisable, garantissant une qualité exceptionnelle.

Gratuit pour les clients des excursions 2026 attention 20 personnes max .

Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 65 01 christelle@lons-jura.fr

