UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lons-le-Saunier

Sur la piste des animaux au musée Place Philibert de Chalon Lons-le-Saunier

jeudi 30 juillet 2026 · Place Philibert de Chalon · Lons-le-Saunier

Sur la piste des animaux au musée Place Philibert de Chalon Lons-le-Saunier

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Place Philibert de Chalon
Adresse
Musée des Beaux-Arts
Ville
39000 Lons-le-Saunier
Département
Jura
Tarif
4 4 4 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Lons-le-Saunier

Sur la piste des animaux au musée

Place Philibert de Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 10:30:00
fin : 2026-07-30 12:00:00

Date(s) :
2026-07-30

En famille, remontez la piste des animaux cachés dans les sculptures et devinez ce qu’ils nous racontent…
Atelier-jeu dès 6 ans, enfant accompagné.   .

Place Philibert de Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 88 49  resamusee@lonslesaunier.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sur la piste des animaux au musée

L’événement Sur la piste des animaux au musée Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-07-11 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

À voir aussi à Lons-le-Saunier (Jura)