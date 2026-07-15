Sur la piste des animaux au musée Place Philibert de Chalon Lons-le-Saunier
jeudi 30 juillet 2026 · Place Philibert de Chalon · Lons-le-Saunier
Informations pratiques
Lons-le-Saunier
Sur la piste des animaux au musée
Place Philibert de Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 10:30:00
fin : 2026-07-30 12:00:00
Date(s) :
2026-07-30
En famille, remontez la piste des animaux cachés dans les sculptures et devinez ce qu’ils nous racontent…
Atelier-jeu dès 6 ans, enfant accompagné. .
Place Philibert de Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 88 49 resamusee@lonslesaunier.fr
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English : Sur la piste des animaux au musée
L’événement Sur la piste des animaux au musée Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-07-11 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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