Sur la piste des animaux au musée Place Philibert de Chalon Lons-le-Saunier

Informations pratiques

Lons-le-Saunier

Sur la piste des animaux au musée

Place Philibert de Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 10:30:00

fin : 2026-07-30 12:00:00

Date(s) :

2026-07-30

En famille, remontez la piste des animaux cachés dans les sculptures et devinez ce qu’ils nous racontent…

Atelier-jeu dès 6 ans, enfant accompagné. .

Place Philibert de Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 88 49 resamusee@lonslesaunier.fr

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English : Sur la piste des animaux au musée

L’événement Sur la piste des animaux au musée Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-07-11 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)