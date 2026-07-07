Informations pratiques

Lons-le-Saunier

Jeu du pistes Lupin dans la ville

Place du 11 Novembre Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 13:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Jeu Lupin dans la Ville jeu de piste à énigmes qui se déroule dans le centre-ville de Lons-le-Saunier le samedi 25 juillet après-midi.

RDV aux joueurs à 14h ou 14h30 sur la place du 11 novembre.

Lors de cet événement public les joueurs parcourent la ville en résolvant des énigmes d’observation, de déduction et de dextérité. Adapté à un large public (familles, touristes, groupes), notre jeu donne un nouveau regard ludique et original sur votre ville. Au départ du jeu, nos animateurs en costume donnent des tote-bags à l’effigie du jeu avec tout le matériel de jeu requis pour l’après-midi. Tout au long du jeu les groupes de joueurs déambulent au centre-ville, résolvent des énigmes d’observation et des énigmes du livret de jeu. À la fin les groupes de joueurs rejoignent le point de départ pour le défi final avec les animateurs.

Cette année chaque groupe devra choisir entre le camp de Lupin, et le camp de Monte Cristo ! .

Place du 11 Novembre Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jeu du pistes Lupin dans la ville

L’événement Jeu du pistes Lupin dans la ville Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-07-02 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION