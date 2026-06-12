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Trésors à restaurer Atelier famille Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier

Trésors à restaurer Atelier famille Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier

Trésors à restaurer Atelier famille Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier dimanche 2 août 2026.

Lieu : Place Philibert-de-Chalon

Adresse : Musée des Beaux-Arts

Ville : 39000 Lons-le-Saunier

Département : Jura

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Lons-le-Saunier

Trésors à restaurer Atelier famille

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 15:30:00
fin : 2026-08-02 17:00:00

Date(s) :
2026-08-02

Venez vous défier en famille ou entre amis autour d’un jeu conçu spécialement pour le musée !
Attention, il ne suffit pas seulement d’arriver le premier !

À partir de 8 ans, enfant accompagné
Sur réservation   .

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 64 30  resamusee@lonslesaunier.fr

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English : Trésors à restaurer Atelier famille

L’événement Trésors à restaurer Atelier famille Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-06-09 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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