Trésors à restaurer Atelier famille Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier

Lons-le-Saunier

Trésors à restaurer Atelier famille

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 15:30:00

fin : 2026-08-02 17:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Venez vous défier en famille ou entre amis autour d’un jeu conçu spécialement pour le musée !

Attention, il ne suffit pas seulement d’arriver le premier !

À partir de 8 ans, enfant accompagné

Sur réservation .

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 64 30 resamusee@lonslesaunier.fr

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English : Trésors à restaurer Atelier famille

L’événement Trésors à restaurer Atelier famille Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-06-09 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)