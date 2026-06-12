Trésors à restaurer Atelier famille Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier
Trésors à restaurer Atelier famille Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier dimanche 2 août 2026.
Lons-le-Saunier
Trésors à restaurer Atelier famille
Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 15:30:00
fin : 2026-08-02 17:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Venez vous défier en famille ou entre amis autour d’un jeu conçu spécialement pour le musée !
Attention, il ne suffit pas seulement d’arriver le premier !
À partir de 8 ans, enfant accompagné
Sur réservation .
Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 64 30 resamusee@lonslesaunier.fr
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English : Trésors à restaurer Atelier famille
L’événement Trésors à restaurer Atelier famille Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-06-09 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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