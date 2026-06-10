Léon le papillon Atelier vacances Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier

Lons-le-Saunier

Léon le papillon Atelier vacances

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 14:30:00

fin : 2026-07-28 16:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Pauvre Léon, il a perdu toutes ses couleurs en s’envolant du tableau… Sauras-tu les lui rendre ?

Enfants de 4 à 6 ans, sur réservation. .

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 64 30 resamusee@lonslesaunier.fr

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English : Léon le papillon Atelier vacances

L’événement Léon le papillon Atelier vacances Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-06-10 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)