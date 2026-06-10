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Léon le papillon Atelier vacances Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier

Léon le papillon Atelier vacances Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier

Léon le papillon Atelier vacances Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier mardi 28 juillet 2026.

Lieu : Place Philibert-de-Chalon

Adresse : Musée des Beaux-Arts

Ville : 39000 Lons-le-Saunier

Département : Jura

Début : mardi 28 juillet 2026

Fin : mardi 28 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 4 4 4 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Lons-le-Saunier

Léon le papillon Atelier vacances

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 14:30:00
fin : 2026-07-28 16:00:00

Date(s) :
2026-07-28

Pauvre Léon, il a perdu toutes ses couleurs en s’envolant du tableau… Sauras-tu les lui rendre ?

Enfants de 4 à 6 ans, sur réservation.   .

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 64 30  resamusee@lonslesaunier.fr

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English : Léon le papillon Atelier vacances

L’événement Léon le papillon Atelier vacances Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-06-10 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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