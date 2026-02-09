Excursion Aux portes d’Annecy deux lieux insolites parking du cimetière Lons-le-Saunier

Excursion Aux portes d’Annecy deux lieux insolites

parking du cimetière Rue Robert Schuman Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 35 – 35 – EUR

Début : 2026-07-22 07:00:00

2026-07-22

Départ 7h00 parking du cimetière

Visite guidée des jardins secrets de Vaulx arpentez les galeries et allées fleuries, faîtes une pause dans les salons et patios, profitez de la fraîcheur des fontaines et découvrez l’univers insolite d’une famille qui façonne de ses mains ce jardin depuis plus de 40 ans !

Pique-nique au jardin

Visite guidée du château de Montrottier château des contes de fée de l’enfance aux collections uniques d’armes anciennes, faïences etc Découverte des appartements privés.

Tarif 70€/pers .

parking du cimetière Rue Robert Schuman Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 65 01 christelle@lons-jura.fr

