De bois et de terre Atelier vacances Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier
De bois et de terre Atelier vacances Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier jeudi 23 juillet 2026.
Lons-le-Saunier
De bois et de terre Atelier vacances
Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:30:00
fin : 2026-08-13 16:00:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-13
Après un passage dans l’exposition Les châteaux du Jura… trop FORTS ! , rejoins l’équipe de bâtisseurs pour construire une motte féodale !
À partir de 10 ans.
Sur réservation. .
Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 64 30 resamusee@lonslesaunier.fr
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English : De bois et de terre Atelier vacances
L’événement De bois et de terre Atelier vacances Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-06-10 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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