Du sol au plafond Visite flash Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier jeudi 23 juillet 2026.

Lons-le-Saunier

Du sol au plafond Visite flash

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:30:00

fin : 2026-07-23 11:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Les objets racontent une histoire. Entrez au château et voyez comment vivent le seigneur, sa famille, ses domestiques et ses hommes d’arme. .

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 64 30 resamusee@lonslesaunier.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Du sol au plafond Visite flash

L’événement Du sol au plafond Visite flash Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-06-09 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)