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Du sol au plafond Visite flash Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier

Du sol au plafond Visite flash Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier jeudi 23 juillet 2026.

Lieu : Place Philibert-de-Chalon

Adresse : Musée des Beaux-Arts

Ville : 39000 Lons-le-Saunier

Département : Jura

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 2 2 2 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Lons-le-Saunier

Du sol au plafond Visite flash

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:30:00
fin : 2026-07-23 11:00:00

Date(s) :
2026-07-23

Les objets racontent une histoire. Entrez au château et voyez comment vivent le seigneur, sa famille, ses domestiques et ses hommes d’arme.   .

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 64 30  resamusee@lonslesaunier.fr

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English : Du sol au plafond Visite flash

L’événement Du sol au plafond Visite flash Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-06-09 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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