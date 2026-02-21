Souffle, souffle et le château s’écroulera… ou pas ! Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier jeudi 6 août 2026.

Lons-le-Saunier

Souffle, souffle et le château s’écroulera… ou pas !

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 10:30:00

fin : 2026-08-06 12:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Une visite-conte à faire en famille pour découvrir l’exposition en s’amusant.

Dès 4 ans, enfant accompagné.

Sur réservation. .

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 64 30 resamusee@lonslesaunier.fr

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English : Souffle, souffle et le château s’écroulera… ou pas !

L’événement Souffle, souffle et le château s’écroulera… ou pas ! Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-06-09 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)