Souffle, souffle et le château s’écroulera… ou pas ! Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier
Souffle, souffle et le château s’écroulera… ou pas ! Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier jeudi 6 août 2026.
Lons-le-Saunier
Souffle, souffle et le château s’écroulera… ou pas !
Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 10:30:00
fin : 2026-08-06 12:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Une visite-conte à faire en famille pour découvrir l’exposition en s’amusant.
Dès 4 ans, enfant accompagné.
Sur réservation. .
Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 64 30 resamusee@lonslesaunier.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Souffle, souffle et le château s’écroulera… ou pas !
L’événement Souffle, souffle et le château s’écroulera… ou pas ! Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-06-09 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Lons-le-Saunier (Jura)
- Soirée piano-bar au Loft Casino JOA Lons-le-Saunier 12 juin 2026
- Stage Reiki USUI TEATE 1er degré Cabinet de Naturopathie Catherine Loiseau Lons-le-Saunier 13 juin 2026
- Repas médiéval, Plateau de Montciel, Lons-le-Saunier 13 juin 2026
- Quatuor au cinéma Rue des Cordeliers Lons-le-Saunier 14 juin 2026
- Marché Artisanal Artisans et Créateurs en Fête Parc des Bains Lons-le-Saunier 14 juin 2026