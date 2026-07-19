Soirée Stand up Carton Comedy Night au Casino JOA Casino JOA Lons-le-Saunier
mardi 4 août 2026 · Casino JOA · Lons-le-Saunier
Informations pratiques
Lons-le-Saunier
Soirée Stand up Carton Comedy Night au Casino JOA
Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 21:00:00
fin : 2026-08-04 23:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Soirée Stand-up avec Le Carton Comedy !
Les soirées stand-up du Carton ont plus que jamais un goût de vacances au Casino JOA, c’est le moment idéal pour lever le pied et faire le plein de bonne humeur !
Le Carton Comedy, plus grand comedy club itinérant de France, s’installe chez nous pour un moment unique de détente et de fun avec une sélection des meilleur·e·s humoristes émergent·e·s de la scène professionnelle francophone.
AU PROGRAMME (4 HUMORISTES)
– Pablo Caillault (Nice)
– Chloé Drouet (Lyon)
– Ambre Mistral (Paris)
– MC Martin Fonder (Grenoble) .
Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 87 06 06
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English : Soirée Stand up Carton Comedy Night au Casino JOA
L’événement Soirée Stand up Carton Comedy Night au Casino JOA Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-07-16 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION
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