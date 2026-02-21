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Être mécène d’un musée au XIXe siècle Jean-Paul Mazaroz Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier

Être mécène d’un musée au XIXe siècle Jean-Paul Mazaroz Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier

Être mécène d’un musée au XIXe siècle Jean-Paul Mazaroz Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier mardi 21 juillet 2026.

Lieu : Place Philibert-de-Chalon

Adresse : Musée des Beaux-Arts

Ville : 39000 Lons-le-Saunier

Département : Jura

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 2 2 2 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Lons-le-Saunier

Être mécène d’un musée au XIXe siècle Jean-Paul Mazaroz

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:30:00
fin : 2026-07-21 11:15:00

Date(s) :
2026-07-21

Jean-Paul Mazaroz a été le généreux bienfaiteur du musée de Lons-le-Saunier. Lors de cette visite commentée, découvrez pourquoi et comment ce riche industriel accompagne le développement du tout jeune musée lédonien.   .

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 64 30 

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English : Être mécène d’un musée au XIXe siècle Jean-Paul Mazaroz

L’événement Être mécène d’un musée au XIXe siècle Jean-Paul Mazaroz Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-06-09 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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