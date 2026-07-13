Bouquet de couleurs Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier
mardi 21 juillet 2026 · Place Philibert-de-Chalon · Lons-le-Saunier
Informations pratiques
Lons-le-Saunier
Bouquet de couleurs
Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 14:30:00
fin : 2026-07-21 16:00:00
Date(s) :
2026-07-21
En t’inspirant d’une œuvre du musée, à toi de peindre des fleurs pour composer ton bouquet sur un marque-page et sur une carte.
Atelier enfant à partir de 10 ans, sur réservation. .
Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 64 30 resamusee@lonslesaunier.fr
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English : Bouquet de couleurs
L’événement Bouquet de couleurs Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-06-09 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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