Bouquet de couleurs Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier

Informations pratiques

Lons-le-Saunier

Bouquet de couleurs

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 14:30:00

fin : 2026-07-21 16:00:00

Date(s) :

2026-07-21

En t’inspirant d’une œuvre du musée, à toi de peindre des fleurs pour composer ton bouquet sur un marque-page et sur une carte.

Atelier enfant à partir de 10 ans, sur réservation. .

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 64 30 resamusee@lonslesaunier.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bouquet de couleurs

L’événement Bouquet de couleurs Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-06-09 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)